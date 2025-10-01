auto sabotaggio come sbloccare il meccanismo che ci impedisce di essere felici

“Sono davvero felice di quello che faccio?”, “Sono soddisfatto della mia routine?”, “Cosa c’è che non va e come posso cambiarlo?”, queste sono alcune domande che ciclicamente ci facciamo, alle quali spesso però non segue una azione concreta per cambiare quello che non va. Dietro a questo immobilismo spesso si nasconde l’auto-sabotaggio che non ci permette di migliorare la nostra vita quotidiana. Ne abbiamo parlato con Alessandro Da Col e Alessandro Pancia, fondatori di Accademia Crescita Personale – Meritidiesserefelice, che ci hanno spiegato come pensieri e convinzioni limitanti ci bloccano proprio nei momenti in cui potremmo spiccare il volo. 🔗 Leggi su Dilei.it

