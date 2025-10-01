Auto precipita in un burrone a Giovi | 51enne in gravi condizioni

Salernotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 51enne è stato recuperato in gravi condizioni dopo essere precipitato con la sua auto in un burrone in zona Montena di Giovi. A seguito della segnalazione arrivata dal sistema GPS dell'automobile, collegato direttamente all'assicurazione, il 118 ha ricevuto la posizione esatta e ha allertato i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: auto - precipita

Mamma muore in auto nel burrone. In bilico 50 metri poi precipita. Lavorava alla Pam, aveva una figlia

Ultraleggero precipita sul raccordo autrostradale Corda Molle, due morti: il velivolo ha colpito delle auto e ha preso fuoco

Ultraleggero precipita sul raccordo autrostradale Corda Molle, morti un uomo e una donna: il velivolo ha colpito delle auto e ha preso fuoco

auto precipita burrone gioviAuto precipita in un burrone a Montena: 51enne in codice rosso - In seguito alla segnalazione arrivata dal GPS dell'automobile collegato all'assicurazione, il ... Lo riporta msn.com

auto precipita burrone gioviAuto precipita in un burrone a Giovi: grave un 51enne - A seguito di interfacciamento con il 118 il malcapitato è stato rilasciato in zona per poi essere imbarellato visitato dal medico e ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Auto Precipita Burrone Giovi