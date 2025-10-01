Auto precipita in un burrone a Giovi | 51enne in gravi condizioni
Un 51enne è stato recuperato in gravi condizioni dopo essere precipitato con la sua auto in un burrone in zona Montena di Giovi. A seguito della segnalazione arrivata dal sistema GPS dell'automobile, collegato direttamente all'assicurazione, il 118 ha ricevuto la posizione esatta e ha allertato i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
