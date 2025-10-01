Auto in fiamme in via Decio Raggi | tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco
I Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenuti nella tarda serata di martedì per un incendio che ha interessato un'auto in via Decio Raggi. L'allarme alla sala operativa del 115 è scattato intorno alle 21.30. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
