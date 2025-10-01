Auto in fiamme davanti al ministero della Giustizia Scatta l' allarme in via Arenula

Un'auto in fiamme in via Arenula davanti al ministero della Giustizia ha fatto scattare l'allarme nella prima mattinata di mercoledì 1 ottobre. Un uomo di 52 anni, dipendente pubblico, è stato portato in caserma dai carabinieri. E ora la sua posizione è al vaglio: il sospetto è infatti che sia.

