Auto immatricolazioni in aumento del 4,07%

Lapresse.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per le auto le immatricolazioni aumentano del 4,07% a settembre 2025. Lo riferisce il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, secondo cui le nuove autovetture sono 126.679 a fronte delle 121.720 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento del 4,07%. I trasferimenti di proprietà sono stati 494.573 a fronte di 443.993 passaggi registrati a settembre 2024, con un aumento del 11,39%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 621.252, ha interessato per il 20,39% vetture nuove e per il 79,61% vetture usate. Il dato percentuale è di poco inferiore rispetto a quello europeo dello scorso mese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

auto immatricolazioni in aumento del 407

© Lapresse.it - Auto, immatricolazioni in aumento del 4,07%

In questa notizia si parla di: auto - immatricolazioni

Crollano a giugno le immatricolazioni auto: - 23,68 %

Immatricolazioni auto in Italia. La crisi continua a luglio 2025: -5,1%

Auto, immatricolazioni luglio -5,1% a 118.493, nei 7 mesi -3,7%

auto immatricolazioni aumento 407Auto, immatricolazioni in aumento del 4,07% - I dati del ministero delle Infrastrutture e dei tarasporti parlano di quasi 127mila nuove autovetture. Si legge su lapresse.it

auto immatricolazioni aumento 407Il mercato auto recupera il 4% di volumi a settembre in Italia - A settembre immatricolazioni in crescita nonostante l’attesa per gli incentivi all’elettrico - Lo riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Auto Immatricolazioni Aumento 407