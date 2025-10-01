Auto immatricolazioni in aumento del 4,07%

Per le auto le immatricolazioni aumentano del 4,07% a settembre 2025. Lo riferisce il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, secondo cui le nuove autovetture sono 126.679 a fronte delle 121.720 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento del 4,07%. I trasferimenti di proprietà sono stati 494.573 a fronte di 443.993 passaggi registrati a settembre 2024, con un aumento del 11,39%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 621.252, ha interessato per il 20,39% vetture nuove e per il 79,61% vetture usate. Il dato percentuale è di poco inferiore rispetto a quello europeo dello scorso mese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

