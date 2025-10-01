Auto a fuoco trovati resti umani all'interno | macabra scoperta a Roma indagini in corso
A Monte Compatri, nella città metropolitana di Roma, un’auto in fiamme ha rivelato resti umani all’interno della carrozzeria. Carabinieri, vigili del fuoco e medico legale indagano per identificare la vittima. Potrebbe trattarsi del proprietario della macchina, un uomo di 57 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: auto - fuoco
Monte Compatri, auto in fiamme: rinvenuti resti umani all’interno - I Vigili del Fuoco e i Carabinieri hanno trovato resti ossei in una utilitaria carbonizzata in via Acqua Felice ... Si legge su rainews.it