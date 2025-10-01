Autismo uno studio conferma la componente genetica | identikit diverso tra diagnosi precoci e tardive

Uno studio dell’Università di Cambridge apre una nuova prospettiva sull’autismo: le forme che si manifestano fin dalla primissima infanzia sarebbero legate a un identikit genetico diverso rispetto a quelle che compaiono in età più avanzata. La ricerca, appena pubblicata su Nature, da un lato conferma il peso della genetica nella genesi dell’autismo, dall’altro permette di distinguerne diverse forme. In genere, chi riceve una diagnosi prima dei sei anni è più incline a sperimentare difficoltà sociali e comportamentali durante l’infanzia, mentre coloro che ricevono diagnosi più tardi presentano tassi più elevati di disturbi quali il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e la depressione, patologie che avrebbero quindi anche affinità genetiche con questa forma di autismo. 🔗 Leggi su Open.online