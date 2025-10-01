Aurora Ramazzotti sui social | Chi si espone deve sapere cosa dice
Roma, 1 ott. (askanews) - "Secondo me chi lavora con la propria immagine, con la comunicazione e i social, è vero che ha la responsabilità di affrontare certe tematiche però allo stesso tempo è importante che se ci si espone si sappia cosa si sta dicendo, perché anche la disinformazione ha una risonanza". Così Aurora Ramazzotti, parlando a Roma, alla stampa estera, del ruolo dei social al giorno d'oggi, a margine della presentazione dei Diversity Media Awards, che per il decennale dell'iniziativa condurrà insieme a Guglielmo Scilla e Pierluca Mariti. "Bisogna valutare quanto quello che diciamo possa creare un cambiamento nella nostra community - ha aggiunto - io sono vicina a tante tematiche, una su tutte il femminicidio, che è un problema sociale, non solo in Italia, e proprio ieri mi sono scritta con Carlotta Vagnoli che secondo me tra le tante è una delle donne che spiega meglio la matrice dell'odio e della violenza di genere; io l'ho ringraziata perché c'è bisogno di questo, lei è capace di dare voce a quello che pensiamo tutte e spesso io condivido i suoi interventi, spiega le cose in modo inequivocabile come è giusto che sia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: aurora - ramazzotti
Disavventura per Aurora Ramazzotti: “È stata punta da una medusa, Goffredo Cerza l’ha consolata con un bacio”
Aurora Ramazzotti ci porta indietro nel tempo: il significato dell’iconica frase sanremese sulla T-shirt
Aurora Ramazzotti in bikini ironizza sulla foto col lato b in vista: “Di solito ci metto la faccia”
Aurora Ramazzotti dice "sì" a Goffredo Cerza sulla ruota panoramica di Londra - facebook.com Vai su Facebook
Aurora Ramazzotti e le 10 lezioni imparate da mamma: cosa sono i "learning post" #AuroraRamazzotti #7settembre https://tgcom24.mediaset.it/magazine/aurora-ramazzotti-lezioni-mamma-cosa-sono-learning-post_103172711-202502k.shtml… - X Vai su X
Aurora Ramazzotti: "Ecco perché non metto foto di Cesare sui social" (1 / 2) - Figlia del cantante Eros Ramazzotti e della conduttrice Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti è cresciuta a Milano, ha studiato all'International European School e ha vissuto la sua infanzia sotto i ri ... Secondo donna.fidelityhouse.eu
Aurora Ramazzotti festeggia 10 anni di carriera, il video inedito (del provino) e il commento del compagno - L'influencer per celebrare questo importante traguardo ha condiviso il filmato del suo primo successo lavorativo ... today.it scrive