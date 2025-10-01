Tempo di lettura: 2 minuti Ieri giornata intensa di impegni sul tema del lavoro nell’agenda della parlamentare e coordinatrice provinciale napoletana del M5S Carmela Auriemma. In mattina presidio con i lavoratori Trasnova presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in occasione del terzo tavolo ministeriale. “ Un terzo round della vertenza Trasnova – ha dichiarato la parlamentare pentastellata – che non ha fatto altro che rendere più fumoso il quadro generale, a tre mesi dallo stop della commessa che potrebbe sancire il disastro occupazionale. L’aspetto più irricevibile è che anche questa volta Stellantis ha preferito disertare il tavolo, con un menefreghismo che si fa giorno dopo giorno più sospetto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Auriemma (M5S): “Impegno costante per lavoratori Trasnova e precari Poste”