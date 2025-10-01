Audi Q3 Sportback debutta in Italia design e innovazione si incontrano a Palermo
La nuova Audi Q3 Sportback arriva in Italia e sceglie Palermo per il suo debutto nazionale. Evoluzione del suv compatto della casa dei Quattro Anelli, la seconda generazione del modello si distingue per le linee coupé più dinamiche e filanti, un assetto ribassato che esalta la sportività e un abitacolo spazioso e modulare pensato per la vita urbana. La tecnologia di bordo è all’a vanguardia: dalla strumentazione digitale Audi virtual cockpit all’infotainment MMI touch con servizi connessi, fino ai più recenti sistemi di assistenza alla guida, che elevano comfort e sicurezza. Versatilità e agilità, unite a un’ampia gamma di motorizzazioni efficienti e performanti, completano un profilo che dovrebbe garantire all’ultima arrivata in casa Audi un buon riscontro commerciale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
