Attività motorie volontariato alfabetizzazione digitale e sostegno psicologico per gli over 65 in Abruzzo

Chietitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attività motorie, volontariato, alfabetizzazione digitale e sostegno psicologico: è quanto prevede l’avviso pubblico “Supporto all’invecchiamento attivo”, finanziato dal Pr Fse+ Abruzzo 2021-2027. A presentarlo, giovedì 2 ottobre, alle ore 10:30, nella sala stampa ‘Isolina Scarsella’ di Palazzo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: attivit - motorie

Cerca Video su questo argomento: Attivit224 Motorie Volontariato Alfabetizzazione