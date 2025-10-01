Attivisti Pro Palestina occupano la stazione Centrale a Napoli treni bloccati
Manifestanti della rete Pro Pal e studenti del Collettivo autorganizzato universitario hanno occupato i binari della stazione Centrale di Napoli causando il blocco del traffico ferroviario in arrivo e in partenza. Forti i disagi per tutti i treni, dai Frecciarossa ai regionali. "La circolazione a Napoli Centrale è sospesa", comunica Trenitalia. L'iniziativa è scattata dopo l'annuncio dell'inizio dell'abbordaggio israeliano a navi della Flotilla ( SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ). Gli studenti del Collettivo da ieri sera presidiano in maniera permanente la facoltà di Lettere e Filosofia della Federico II a Porta di Massa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: attivisti - palestina
Leonardo, attivisti di Palestina Libera occupano la sede di Sesto Calende
Napoli, 9 attivisti Pro Palestina indagati per proteste anti Nato ed Israele: “Non ci intimidiranno”
Grecia, attivisti pro-Palestina contro la crociera israeliana Mano Maritime: la nave cambia rotta e va a Cipro
«Siamo scesi in piazza per bloccare tutto. Per bloccare anche un evento che è inammissibile che si faccia durante un genocidio». Lo dicono gli attivisti pro-Palestina riuniti in piazza Castello a Torino, dove è in corso il Salone dell’Auto 2025. - facebook.com Vai su Facebook
Torino, gli attivisti pro-Palestina bloccano il Salone dell’Auto in Piazza Castello https://lastampa.it/torino/2025/09/27/video/torino_gli_attivisti_pro-palestina_bloccano_il_salone_dellauto_in_piazza_castello-15327614/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Attivisti Pro Palestina occupano la stazione Centrale a Napoli, treni bloccati - L'iniziativa è scattata dopo l'annuncio dell'inizio dell'abbordaggio israeliano a navi della Flotilla. Segnala tg24.sky.it
Torino, mobilitazioni pro Palestina: scuole occupate, scioperi, flash mob e protesta contro Jeff Bezos all’Italian Tech Week - Venerdì 3 ottobre prevista la contestazione a Jeff Bezos alle OGR ... mentelocale.it scrive