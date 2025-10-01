Attivista dalla Flotilla | Nella notte circondata la nave madre Alma
In un aggiornamento la Flotilla ha fatto sapere che durante la notte le comunicazioni a bordo, "comprese le trasmissioni a circuito chiuso, sono state disattivate a distanza e la nave militare si è avvicinata pericolosamente, costringendo il capitano a compiere una brusca manovra evasiva per evitare una collisione frontale". Poco dopo, la stessa nave militare ha preso di mira la Sirius, "ripetendo manovre di molestia simili per un lungo periodo di tempo, prima di allontanarsi definitivamente". "Queste manovre sconsiderate e intimidatorie hanno messo i partecipanti in grave pericolo", conclude la Flotilla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Freedom Flotilla, soldati Idf a bordo al largo della costa di Gaza. Tra gli arrestati anche l'attivista messinese Antonio Mazzeo
Attivista Flotilla, 'causa ad Israele per sequestro'
"Sequestro illegale". L'attivista pro Pal della Freedom Flotilla fa causa a Israele
Global Sumud Flotilla, l'attivista nella notte lancia l'allarme: "Cinque attacchi con le flashbag" - X Vai su X
Sono ore decisive per la Global Sumud Flotilla. «Siamo a meno di cento miglia nautiche dalla possibile zona di intercettazione - spiega l’attivista italiano Tony La Piccirella da una delle imbarcazioni - il ministro della Difesa ci ha appena comunicato che a fine - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, situazione incandescente a largo di Gaza: navi dentro la zona pericolosa. Notte di tensione - La spedizione della Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza per rompere l’assedio alla Striscia, ha continuato nelle ultime ore la propria ... iltempo.it scrive
Flotilla: «Siamo a meno di 130 miglia nautiche da Gaza, ci prepariamo a venire intercettati da navi israeliane». Sale la tensione, avvicinate imbarcazioni non identificate - La fregata Alpino della Marina militare italiana ha diramato il secondo e ultimo avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di ... Lo riporta ilmessaggero.it