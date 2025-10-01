Attivista dalla Flotilla | Nella notte circondata la nave madre Alma

In un aggiornamento la Flotilla ha fatto sapere che durante la notte le comunicazioni a bordo, "comprese le trasmissioni a circuito chiuso, sono state disattivate a distanza e la nave militare si è avvicinata pericolosamente, costringendo il capitano a compiere una brusca manovra evasiva per evitare una collisione frontale". Poco dopo, la stessa nave militare ha preso di mira la Sirius, "ripetendo manovre di molestia simili per un lungo periodo di tempo, prima di allontanarsi definitivamente". "Queste manovre sconsiderate e intimidatorie hanno messo i partecipanti in grave pericolo", conclude la Flotilla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

