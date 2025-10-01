Attenzione a disabili e donne il Comune rilancia il servizio taxi

Bolognatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1° ottobre a Bologna scatta un nuovo sistema per rendere più accessibile il servizio taxi, con particolare attenzione alle persone con disabilità e alle donne che si muovono di notte. Su richiesta del Comune, le cooperative Cat e Cotabo hanno attivato una collaborazione che permetterà di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

