Attento Napoli Borges ha già deciso | come scenderà in campo lo Sporting Lisbona

Cresce l’attesa per la gara del Maradona, l’allenatore dello Sporting Lisbona ha deciso: ecco la formazione titolare dei lusitani. Il Napoli di Antonio Conte si è dovuto arrendere contro il Milan di Massimiliano Allegri, nella gara di domenica sera a San Siro. Gli azzurri, visti i tanti impegni, hanno subito l’opportunità di tornare alla vittoria. Dopo la sconfitta contro il Manchester City, di fatti, torna la Champions League. I campioni d’Italia, sfideranno lo Sporting Lisbona, nella gara interna allo Stadio Maradona. La partita rappresenta uno snodo cruciale per il cammino del Napoli in ambito europeo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Attento Napoli, Borges ha già deciso: come scenderà in campo lo Sporting Lisbona

Sporting, Rui Borges: "Super motivati, affronteremo i campioni d’Italia! Su Diomande..." - Rui Borges, tecnico dello Sporting, ha parlato della sfida in Champions League di domani contro il Napoli ai microfoni di Sport TV: “La squadra sta bene, ha voglia di giocare e fare ... Segnala tuttonapoli.net

Napoli-Sporting, probabili formazioni e ultime notizie: oggi parlano Conte e Borges - Al Maradona partita importante per i padroni di casa, reduci da due sconfitte nelle ultime tre gare tra campionato e Champions. Secondo ilmattino.it