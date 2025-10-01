Attentato all' Oktoberfest chiuso per minaccia concreta e verificata Esplosioni e spari a Monaco di Baviera | cosa è successo
Attentato all'Oktoberfest: un'ipotesi concreta dopo il ritrovamento di una lettera di minaccia. Tutto è iniziato nelle prime ore del mattino di oggi, mercoledì 1 ottobre,. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: attentato - oktoberfest
45 anni fa l’attentato all’Oktoberfest. Un terrorista neonazista e un caso mai davvero risolto
45 anni fa l'attentato all'Oktoberfest. Un terrorista neonazista e un caso mai davvero risolto. La strage resta uno dei più gravi attacchi terroristici della storia della Germania. Di Lorenzo Monfregola - X Vai su X
La 190ª edizione dell’Oktoberfest ha aperto i battenti e la gente ha subito affollato il quartiere fieristico e i tendoni a Monaco di Baviera. I primi visitatori hanno preso d’assalto l’evento già dalle 9.00 ora locale. - facebook.com Vai su Facebook
Attentato all'Oktoberfest, chiuso per «minaccia concreta e verificata». Esplosioni e spari a Monaco di Baviera: cosa è successo - Attentato all'Oktoberfest: un'ipotesi concreta dopo il ritrovamento di una lettera di minaccia. Segnala leggo.it
Polizia Monaco, lettera minaccia attentato a Oktoberfest - La polizia di Monaco di Baviera ha rinvenuto una lettera contenente una minaccia contro l'Oktoberfest. Si legge su msn.com