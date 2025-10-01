Attacco alla Flotilla al largo di Gaza sciopero generale in Italia il 3 ottobre

In seguito all’attacco israeliano contro la Global Sumud Flotilla, missione civile diretta a Gaza, i sindacati italiani CGIL e USB hanno indetto uno sciopero generale per venerdì 3 ottobre. L’intervento delle forze israeliane in acque internazionali, che ha bloccato e abbordato le navi della Flotilla, è stato definito dai sindacati un “atto di guerra contro . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

