Attacco alla Flotilla al largo di Gaza sciopero generale in Italia il 3 ottobre
In seguito all’attacco israeliano contro la Global Sumud Flotilla, missione civile diretta a Gaza, i sindacati italiani CGIL e USB hanno indetto uno sciopero generale per venerdì 3 ottobre. L’intervento delle forze israeliane in acque internazionali, che ha bloccato e abbordato le navi della Flotilla, è stato definito dai sindacati un “atto di guerra contro . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Freedom Flotilla, soldati Idf a bordo al largo della costa di Gaza. Tra gli arrestati anche l'attivista messinese Antonio Mazzeo
La Città Metropolitana di Roma con la Global Flotilla, votata mozione di sostegno: “Largo all’umanità”
La Global sumud flotilla sostiene di essere stata colpita da un drone al largo di Tunisi
Situazione incandescente a largo di #Gaza: #Flotilla dentro la zona pericolosa. Notte di tensione con #israele #1ottobre #iltempoquotidiano
La flotilla, il campo largo, gli scioperi, i maranza in piazza, i cortei lgbt con la kefiah, le gazzarre a Montecitorio. Poi il popolo va a votare e sceglie la maggioranza di centrodestra. A quando il prossimo sciopero? #Marche
Flotilla, abbordaggio in corso da navi israeliane a meno di 70 miglia da Gaza, news in diretta: fermata la nave "Alma" - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Iniziato l'abbordaggio delle forze armate ...
Israele, Flotilla verso Gaza: attacco imminente. Meloni: irresponsabile insistere. LIVE