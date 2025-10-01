Attaccano postamat con la tecnica della marmotta nel Fortore ma la cassaforte era vuota
Tempo di lettura: < 1 minuto Ignoti hanno fatto saltare in aria il postama t di piazza Municipio nel centro fortorino di San Bartolomeo in Galdo. I malviventi hanno usato la collaudata tecnica della “ marmotta”, che ha consentito in molti piccoli centri di portare a casa bottini consistenti; ma per un caso fortuito il postamat dell’ufficio del paese fortorino era fuori servizio e nella sua cassaforte non erano contenuti valori contanti. I malviventi sono dunque tornati a casa a mani vuote, ma grande è stato lo spavento tra i residenti della zona e anche la rabbia e la frustrazione per l’ennesimo attacco agli sportelli automatici sia di banche che di Poste Italiane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: attaccano - postamat
Mariotto, assalto al postamat con la doppia marmotta non funziona: i ladri fuggono a mani vuote FOTO - Nonostante le due esplosioni, la cassaforte del postamat di ultima generazione, installato solo quattro mesi fa, sarebbe rimasta integra ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Assaltano il postamat ma la "doppia marmotta" non funziona, ladri fuggono via a mani vuote - La cassaforte è rimasta integra, al contrario dell'ufficio postale che è stato distrutto e resterà chiuso ai clienti ... Da internapoli.it