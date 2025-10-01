attaccano postamat con la tecnica della marmotta nel fortore ma la cassaforte era vuota

Tempo di lettura: < 1 minuto Ignoti hanno fatto saltare in aria il postama t di piazza Municipio nel centro fortorino di San Bartolomeo in Galdo. I malviventi hanno usato la collaudata tecnica della “ marmotta”, che ha consentito in molti piccoli centri di portare a casa bottini consistenti; ma per un caso fortuito il postamat dell’ufficio del paese fortorino era fuori servizio e nella sua cassaforte non erano contenuti valori contanti. I malviventi sono dunque tornati a casa a mani vuote, ma grande è stato lo spavento tra i residenti della zona e anche la rabbia e la frustrazione per l’ennesimo attacco agli sportelli automatici sia di banche che di Poste Italiane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

