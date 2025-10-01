Attaccano postamat con la tecnica della marmotta nel Fortore ma la cassaforte era vuota

Anteprima24.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Ignoti hanno fatto saltare in aria il postama t di piazza Municipio nel centro fortorino  di San Bartolomeo in Galdo. I malviventi hanno usato la collaudata tecnica della  “ marmotta”, che ha consentito in molti piccoli centri di portare a casa bottini consistenti; ma per un caso fortuito il postamat dell’ufficio del paese fortorino era fuori servizio e nella sua cassaforte non erano contenuti valori contanti. I malviventi sono dunque tornati a casa a mani vuote, ma grande è stato lo spavento tra i residenti della zona e  anche la rabbia e la frustrazione per l’ennesimo attacco agli sportelli automatici sia di banche che di Poste Italiane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

attaccano postamat con la tecnica della marmotta nel fortore ma la cassaforte era vuota

© Anteprima24.it - Attaccano postamat con la tecnica della marmotta nel Fortore, ma la cassaforte era vuota

In questa notizia si parla di: attaccano - postamat

attaccano postamat tecnica marmottaMariotto, assalto al postamat con la doppia marmotta non funziona: i ladri fuggono a mani vuote FOTO - Nonostante le due esplosioni, la cassaforte del postamat di ultima generazione, installato solo quattro mesi fa, sarebbe rimasta integra ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Assaltano il postamat ma la "doppia marmotta" non funziona, ladri fuggono via a mani vuote - La cassaforte è rimasta integra, al contrario dell'ufficio postale che è stato distrutto e resterà chiuso ai clienti ... Da internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Attaccano Postamat Tecnica Marmotta