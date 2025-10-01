ATP Shanghai 2025 | sorrisi italiani a metà Avanti Marozsan Cilic e Goffin

Terminata la prima giornata al Masters 1000 di Shanghai, il penultimo della stagione del tennis maschile. Tanta Italia oggi, ma sorrisi al 50% visti i successi di Luca Nardi e Mattia Bellucci e le sconfitte di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Per il resto, ad ogni modo, diversi risultati da sottolineare. Definiti alcuni secondi turni che avranno un certo interesse. Quelli in chiave italiana, innanzitutto: battendo in rimonta l’ungherese Marton Fucsovics, è lo spagnolo Jaume Munar a guadagnarsi un appuntamento con Flavio Cobolli, che dovrà fare una certa attenzione viste le buonissime qualità mostrate quest’anno dallo spagnolo sui terreni veloci. 🔗 Leggi su Oasport.it

