ATP Shanghai 2025 Sonego crolla alla distanza ed esce al primo turno con Hanfmann

Lorenzo Sonego crolla alla distanza con Yannik Hanfmann ed esce al primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai. Il tennista tedesco rimonta il piemontese 2-6 6-3 6-1 in un'ora e cinquantasei minuti. Il torinese incassa la seconda sconfitta consecutiva al primo turno, il suo rivale odierno sfiderà lo statunitense Frances Tiafoe nel secondo turno. La partita inizia con i primi due turni di servizio difesi ai vantaggi per l'1-1, è il tedesco a salvare due palle break nel secondo gioco. Alla terza opportunità il piemontese però fa centro, costringe l'avversario all'errore e firma il break del 3-1, vantaggio legittimato dall'ace con cui sigla il 4-1.

