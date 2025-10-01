Atp Pechino Sinner-Tien vale il titolo

Ilgiornale.it | 1 ott 2025

Pur non senza difficoltà, Jannik Sinner è arrivato alla finalissima del China Open di Pechino ed è chiamato ad uno scontro inedito contro il tennista americano Learner Tien, giovanissimo 19enne che è giunto all'ultimo atto dopo la gara contro Daniil Medvedev costretto al ritiro al terzo set per infortunio. Il Giornale segue l'evento in diretta con le fasi salienti di ogni game e il punteggio in tempo reale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

