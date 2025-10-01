Atp Pechino 2025 Sinner-Tien | la finale in diretta

Jannik Sinner a caccia del titolo dell’ Atp Pechino 2025. L’azzurro, n°2 del mondo, sfida in finale (e per la prima volta in assoluto) il tennista rivelazione del torneo: lo statunitense Learner Tien, 19enne n°52 del ranking. Il ragazzo di Irvine, California, arriva all’ultimo atto della competizione dopo aver sconfitto il russo Daniil Medvedev, n°8 del seeding – ritiratosi in semifinale sul punteggio di 5-7 7-5 4-0 per l’americano. Il classe 2005 durante il suo percorso all’Atp Pechino 2025 ha superato l’argentino Francisco Cerundolo, gli italiani Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti e infine Daniil Medvedev. 🔗 Leggi su Lapresse.it

