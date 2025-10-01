ATP di Pechino 2025 Sinner trionfa in finale | Grazie Italia lavoro per migliorare

Pechino, 1 ottobre 2025 – Jannik Sinner c’è. Il fuoriclasse azzurro batte 6-2 6-2 Learner Tien nella finale dell’Atp 500 di Pechino, in un’ora e 12 minuti, e porta a casa il terzo titolo della stagione dopo Australian Open e Wimbledon. Match senza storia nell’ultimo atto del torneo cinese oggi, mercoledì 1 ottobre: l’americano avverte la stanchezza delle ultime sfide, in primis della semifinale con Medvedev, mentre il numero 2 è lucido e preciso e lascia pochi spiragli alle timide iniziative dell’avversario fin dai primi game. Sinner, trionfo a Pechino. Il match si apre con un doppio fallo dell’americano, che anticipa l’andamento complessivo della sfida. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it