Atletica show azzurro ai Mondiali paralimpici! Sabatini e Dieng in trionfo a Nuova Delhi

Bilancio trionfale per l’Italia nella sessione serale della quinta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica paralimpica, in corso di svolgimento al Jawaharlal Nehru Stadium di Nuova Delhi (in India). Dopo l’argento conquistato in mattinata da Assunta Legnante nel lancio del disco F11, sono arrivati infatti due ori meravigliosi che portano il bottino della spedizione italiana a sei podi complessivi con quattro titoli, un secondo ed un terzo posto. Procedendo in ordine cronologico partiamo dall’esaltante vittoria in volata di Ndiaga Dieng negli 800 metri T20 con il tempo di 1:53.91. Il 26enne azzurro, detentore del record mondiale (1:49. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, show azzurro ai Mondiali paralimpici! Sabatini e Dieng in trionfo a Nuova Delhi

Mondiali Atletica, medagliere azzurro: argento di Palmisano e Battocletti. Bronzo Fabbri e Aouani