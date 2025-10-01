Roma, 1 ott. - (Adnkronos) - "Per quanto riguarda l'errore di European Athletics che ha fatto un post per annunciare gli Europei 2026 non inserendo Antonella Palmisano tra le medaglie di Tokyo 2025 è stato rilanciato di default sui nostri profili social. E' stato un errore, mi ha chiamato e lo abbiamo prontamente rimosso. Mi tiro fuori subito dalle polemiche, per me conta la meritocrazia. Per essere chiari un oro nei 100 metri vale come uno oro nella marcia o nel lancio del peso". Così all'Adnkronos il presidente della Fidal Stefano Mei in merito allo sfogo della marciatrice azzurra Antonella Palmisano che sui social ha affermato "Sono stanca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Atletica: Mei, 'sfogo Palmisano? Per me tutti gli atleti sono uguali, conta la meritocrazia'**