Atletica | Ambra Sabatini sul tetto del mondo | domina i 100 metri e conquista l' oro a Nuova Delhi
Ambra Sabatini torna sul tetto del mondo. La sprinter paralimpica allenata dal livornese Fabrizio Mori ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati di Nuova Delhi vincendo i 100 T63 con il tempo di 14.39. Al termine di una gara emozionante, condotta con determinazione e decisione, nell'ambito. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Costa D Argento Atletica. . PISA - Vittoria e prestazione superlativa nei 600 metri di Cloe Meravigli al Trofeo delle Province . La nostra classe 2012 corre in 1'44" migliore prestazione sociale Under 14 di sempre e 2° assoluta dietro solo ad Ambra Sabatini ch - facebook.com Vai su Facebook
