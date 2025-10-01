Atalanta Juric sta rilanciando il gioiello Lazar Samardzic tornato a segnare dopo 9 mesi

Bergamo, 1 ottobre 2025 – Nove mesi dopo riecco Lazar Samardzic di nuovo in gol. Con il rigore trasformato martedì sera per il pareggio contro il Bruges, prodromico al successivo gol vittoria di Pasalic, il 23enne fantasista serbo ha ritrovato quella rete che gli mancava addirittura dallo scorso dicembre, dalla sfida di Coppa Italia contro il Cesena. Un gol su rigore, il cross per la rete di testa di Pasalic: insieme a Sulemana il numero 10 nerazzurro è stato l’uomo della svolta, subentrando a mezz’ora dalla fine e uno degli eroi nella rimonta atalantina. Una bella iniezione di fiducia per il talentuoso trequartista prelevato nell’estate 2024 dall’Udinese per 20 milioni, protagonista lo scorso anno di una stagione incerta e discontinua, facendo bene solo nei primi tre mesi per poi sparire da dicembre in poi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, Juric sta rilanciando il gioiello Lazar Samardzic tornato a segnare dopo 9 mesi

