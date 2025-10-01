Atalanta in emergenza Ma dopo la sosta potrebbe ritrovare Scamacca

Ecodibergamo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SERIE A. Sabato 4 ottobre contro il Como tante assenze fra infortunati (nove) e squalifiche (de Roon). A Zingonia però si rivede in campo Scamacca: si punta al rientro dopo la sosta per le nazionali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta in emergenza ma dopo la sosta potrebbe ritrovare scamacca

© Ecodibergamo.it - Atalanta in emergenza. Ma dopo la sosta potrebbe ritrovare Scamacca

In questa notizia si parla di: atalanta - emergenza

Psg in emergenza: Kvaratskhelia, Belardo e Kang-in Lee rischiano di saltare il match contro l’Atalanta (Le Parisien)

Atalanta, emergenza infortuni: si fermano anche Scalvini e De Ketelaere

Atalanta in emergenza: si ferma Scalvini, dubbi su De Ketelaere

atalanta emergenza dopo sostaAtalanta in emergenza. Ma dopo la sosta potrebbe ritrovare Scamacca - Sabato 4 ottobre contro il Como tante assenze fra infortunati (nove) e squalifiche (de Roon). Si legge su ecodibergamo.it

atalanta emergenza dopo sostaScamacca in campo, ma col Como dai 7 ai 9 assenti - Fiato sospeso in casa Atalanta per la determinazione scientifica di diagnosi e prognosi per i neo infortunati di Champions League, Raoul Bellanova e Odilon Kossounou, mentre Gianluca Scamacca (col gin ... calcioatalanta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Emergenza Dopo Sosta