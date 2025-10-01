Atalanta in emergenza Ma dopo la sosta potrebbe ritrovare Scamacca
SERIE A. Sabato 4 ottobre contro il Como tante assenze fra infortunati (nove) e squalifiche (de Roon). A Zingonia però si rivede in campo Scamacca: si punta al rientro dopo la sosta per le nazionali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Scamacca in campo, ma col Como dai 7 ai 9 assenti - Fiato sospeso in casa Atalanta per la determinazione scientifica di diagnosi e prognosi per i neo infortunati di Champions League, Raoul Bellanova e Odilon Kossounou, mentre Gianluca Scamacca (col gin ... calcioatalanta.it scrive