Atalanta come è stato riaccolto Lookman dai suoi tifosi alla prima da titolare

Calcionews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Qualche fischio verso il nigeriano che dovrà riconquistarsi l’amore del pubblico Un’accoglienza fredda, quasi gelida, per un ritorno che doveva essere una festa. L’esordio casalingo stagionale di Ademola Lookman con la maglia dell’Atalanta, in occasione della sfida di Champions col Bruges, non è stato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

atalanta come 232 stato riaccolto lookman dai suoi tifosi alla prima da titolare

© Calcionews24.com - Atalanta, come è stato riaccolto Lookman dai suoi tifosi alla prima da titolare

In questa notizia si parla di: atalanta - stato

Atalanta, ufficiale il trasferimento di Retegui in Arabia: “Mi mancherete, è stato un onore”

Cuadrado dice addio all’Atalanta: «Grazie di tutto, è stato un anno bellissimo!». Le parole dell’ex Juve sui social commuovono

Cambiaso si prende la scena nella notte del Gewiss Stadium: è stato prezioso per questi due motivi. Il giudizio dopo Atalanta Juve

Cerca Video su questo argomento: Atalanta 232 Stato Riaccolto