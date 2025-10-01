Enrico Piergallini (nella foto con la sua famiglia, ndr), la sua elezione è stata in bilico fino alla fine visto che l’ha spuntata su Ameli, nella lista del Partito Democratico, soltanto per 185 voti: se lo aspettava? "Si, in effetti ci sono riuscito davvero per poco. Ma la manifestazione d’affetto nei miei confronti è stata grandissima e anche, in parte, inattesa. Umanamente, questo risultato mi riempie di orgoglio. Tante persone che solitamente non votano per il centrosinistra, stavolta, mi hanno appoggiato. E questo, per me, significa tanto, perché hanno votato l’uomo, ancor prima che il colore politico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Astensionismo grave, vorrei aiutare a riavvicinare le persone alla politica"