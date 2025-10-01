Messa da parte la soddisfazione per il suo risultato personale, Andrea Nobili, prossimo consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra, cerca di analizzare il voto: "Dobbiamo interrogarci su quanto è accaduto – spiega l’avvocato anconetano – perché io una forbice così netta non me l’aspettavo. Matteo Ricci ha fatto ampiamente la sua parte e io lo ringrazio di tutto. Le cause vere hanno radici profonde e non possono non coinvolgere l’enorme astensionismo che chiede a tutti noi di riflettere. Un fenomeno che riguarda soprattutto l’elettorato di centrosinistra, c’è insoddisfazione, in particolare tra i giovani e per recuperare parte di quei consensi dobbiamo essere credibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Astensionismo choc. Soprattutto a sinistra"