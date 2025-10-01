Assunzioni Procos per 700 nuove figure in Piemonte | posizioni aperte per operai con diploma
Procos annuncia assunzioni in Piemonte per 700 nuove figure, tra le quali quelle di operai in possesso di diploma, anche con poca esperienza. A rendere noto il nuovo piano di reclutamento sono stati il Ceo, Enrico Zodio, e il responsabile commerciale, Kingo Yamashita, presenti nella giornata del 29 settembre al Padiglione Italia dell’Expo Osaka 2025, in occasione dell’evento «Investire in Piemonte: Costruire il Futuro della Manifattura e dell’Innovazione», organizzato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e dalla Regione Piemonte. L’azienda chimica e farmaceutica italo-giapponese ha annunciato che, nei prossimi otto anni, investirà ulteriori 150 milioni di euro nello stabilimento di Cameri, in provincia di Novara, raggiungendo un complessivo di 250 milioni di euro di investimenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: assunzioni - procos
