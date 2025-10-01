Assunzioni al Comune M5S contro la mobilità esterna | Occasione persa
Dure critiche dal Movimento 5 Stelle sulla decisione del Comune di Salerno di procedere con le assunzioni di psicologi e assistenti sociali attraverso la mobilità esterna, basata su colloquio e curriculum. Una scelta che, secondo la consigliera Claudia Pecoraro, rappresenta un'opportunità mancata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
