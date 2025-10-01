Assunta Legnante sconfinata | argento nel disco ai Mondiali di atletica paralimpica ora l’assalto nel peso
Assunta Legnante ha conquistato una splendida medaglia d’argento nel lancio del disco (categoria F11) ai Mondiali 2025 di atletica paralimpica, in corso di svolgimento a Nuova Delhi (India). La fuoriclasse campana ha spedito l’attrezzo a 37.90 metri in occasione del quarto tentativo, dopo aver incominciato la gara con due nulli e aver piazzato un 35.36 alla trave prova. La 47enne napoletana è salita sul podio iridato per la terza volta consecutiva in questa specialità, dopo aver conquistato l’oro a Dubai nel 2019 e il bronzo a Parigi nel 2023. La tre volte Campionessa Paralimpica di getto del peso (Londra 2012, Rio 2016 e Parigi 2024) e argento nel disco nelle ultime due edizioni dei Giochi (a Tokyo 2020 e nella capitale francese lo scorso anno), si è dovuta inchinare soltanto al cospetto della cinese Xue Enhui, capace di una spallata da 39. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: assunta - legnante
Braccia forti quanto lo spirito. Sei immensa Assunta Legnante! Seguite le sue gare ai World Para Athletics di Nuova Delhi su Fispes, su Assunta Legnante ply e sui canali ufficiali della manifestazione. Forza Assu! - facebook.com Vai su Facebook