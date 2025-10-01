Assunta Legnante ha conquistato una splendida medaglia d’argento nel lancio del disco (categoria F11) ai Mondiali 2025 di atletica paralimpica, in corso di svolgimento a Nuova Delhi (India). La fuoriclasse campana ha spedito l’attrezzo a 37.90 metri in occasione del quarto tentativo, dopo aver incominciato la gara con due nulli e aver piazzato un 35.36 alla trave prova. La 47enne napoletana è salita sul podio iridato per la terza volta consecutiva in questa specialità, dopo aver conquistato l’oro a Dubai nel 2019 e il bronzo a Parigi nel 2023. La tre volte Campionessa Paralimpica di getto del peso (Londra 2012, Rio 2016 e Parigi 2024) e argento nel disco nelle ultime due edizioni dei Giochi (a Tokyo 2020 e nella capitale francese lo scorso anno), si è dovuta inchinare soltanto al cospetto della cinese Xue Enhui, capace di una spallata da 39. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Assunta Legnante sconfinata: argento nel disco ai Mondiali di atletica paralimpica, ora l’assalto nel peso