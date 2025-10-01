Assolto in appello il figlio del boss di Secondigliano Gennaro Marino
Tempo di lettura: < 1 minuto La Seconda Sezione della Corte d’Appello di Napoli, al termine di una camera di consiglio durata diverse ore, ha assolto Crescenzo Marino dall’accusa di essere stato il capo del clan Marino e di aver ereditato il “trono” lasciato dal padre Gennaro Marino, detto “McKay”. Crescenzo Marino – legato da un’amicizia con Geolier che lo ha citato anche nei suoi testi, in particolare nel brano “nun sacc’ perdere” contenuta nell’album “Dio Lo sa Atto III” – è stato difeso da un collegio formato dagli avvocati Luigi Senese, Saverio Senese ed Emilia Granata (dello studio dell’avvocato Luigi Senese). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: assolto - appello
Nordio: “Stop al carcere preventivo e all’appello per chi è assolto. Vinceremo il referendum”
Carlo D’Attanasio è libero: l’italiano è stato assolto in appello in Papua Nuova Guinea. “È malato, deve essere rimpatriato”
Massacrata di botte dall'ex, assolto perché "andava compreso". La procura di Torino ricorre in appello
Alfonsine, per Minguzzi il carabiniere ucciso nell'87, due ergastoli in Appello per due colleghi Tasca e Del Dotto, assolto Tarroni - facebook.com Vai su Facebook
Strage, Toffaloni ricorre in appello: per la difesa «va assolto» - X Vai su X
Assolto in appello figlio boss di Secondigliano Gennaro Marino - La Seconda Sezione della Corte d'Appello di Napoli, al termine di una camera di consiglio durata diverse ore, ha assolto Crescenzo Marino dall'accusa di essere stato il capo del clan Marino e di aver ... Da ansa.it
Assolto Crescenzo Marino, l’amico di Geolier: era accusato di essere ai vertici del clan - Assolto in secondo grado Crescenzo Marino: l'amico del rapper Geolier in primo grado era stato condannato a 10 anni con l'accusa di essere stato ai vertici ... fanpage.it scrive