Assolto Crescenzo Marino l'amico di Geolier | era accusato di essere ai vertici del clan

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assolto in secondo grado Crescenzo Marino: l'amico del rapper Geolier in primo grado era stato condannato a 10 anni con l'accusa di essere stato ai vertici del clan. 🔗 Leggi su Fanpage.it

