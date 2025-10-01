Assolto Crescenzo Marino l'amico di Geolier | era accusato di essere ai vertici del clan
Assolto in secondo grado Crescenzo Marino: l'amico del rapper Geolier in primo grado era stato condannato a 10 anni con l'accusa di essere stato ai vertici del clan. 🔗 Leggi su Fanpage.it
