Assegno di Inclusione ADI | consulta la data del pagamento del mese di ottobre 2025
Assegno di Inclusione (ADI): consulta la data del pagamento di settembre 2025. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico e inclusione sociale, destinata ai nuclei familiari in difficoltà economica. Questo strumento, introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e perfezionato con la legge 3 luglio 2023, n. 85, mira a favorire l'inserimento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: assegno - inclusione
Assegno di Inclusione (ADI): ecco la data del pagamento del mese di luglio 2025
Assegno di Inclusione (ADI): consulta la data del pagamento del mese di luglio 2025
Assegno di Inclusione (ADI): ecco la data del pagamento del mese di luglio 2025
Sospesa l’erogazione dell’assegno di inclusione ai beneficiari del Distretto socio-sanitario n. 28 per mancanza di assistenti sociali - facebook.com Vai su Facebook
? Assegno di inclusione, al via dal 17 settembre i webinar di formazione rivolti a Comuni e Ambiti territoriali. Disponibile il calendario dell'offerta formativa con gli appuntamenti previsti tra settembre 2025 e febbraio 2026. info ? https://lavoro.gov.it/notizie/pa - X Vai su X
Assegno di Inclusione settembre 2025: tutte le date e novità sui pagamenti - Con settembre 2025 arriva l’attesa per la ricarica dell’Assegno di Inclusione (Adi), un importante supporto economico per molte famiglie italiane. Lo riporta informazionescuola.it
Aumento dell’Assegno di Inclusione: 130 euro in più alle famiglie da subito - In previsione l'aumento dell'Assegno di Inclusione, le famiglie potrebbero ricevere fino a 130 euro in più al mese. Secondo informazioneoggi.it