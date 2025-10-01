Con il messaggio numero 2821 del 26 settembre 2025, l’ Inps ha chiarito cosa succede all’assegno di assistenza della prestazione universale, quando l’intestatario muore. Questa misura spetta alle persone che necessitano di assistenza ed è un rimborso delle spese mediche sostenute, durante il periodo di degenza in casa. In breve, tutte le prestazioni maturate prima della morte della persona intestataria dell’assegno vanno versate agli eredi. Ci sono però alcuni dettagli che vanno chiariti a seconda dell’importo dell’assegno di assistenza e della prestazione universale. Cosa succede all’assegno di assistenza quando l’intestatario muore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Assegno di assistenza da 850 euro, chi rischia di perderlo