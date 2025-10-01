Asse viario Capodimonte Greco | Allo studio migliorie per la sicurezza stradale
Tempo di lettura: < 1 minuto “ A via dei Dauni-innesto SS372-90 bis, arteria chiave nella viabilità di Capodimonte, servono migliorie per la sicurezza stradale. Con il Settore Traffico e la Polizia Municipale studieremo quali sono le possibilità per rispondere concretamente a questa problematica che mi è stata segnalata da molti cittadini, anche considerando il transito, nei giorni lavorativi, di molti mezzi pesanti diretti all’area industriale di ponte Valentino e verso Apice”, lo scrive in una nota il consigliere comunale Alboino Greco. “ Nelle ultime settimane si sono verificati molti incidenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: asse - viario
