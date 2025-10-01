Asse suburbano Assegnato il secondo lotto

Assegnato il tratto dell’ asse suburbano fra via Castracani e via Vecchia Pesciatina: opera sarà cantierizzata dal prossimo 21 ottobre: lo annuncia il Comune di Lucca in una nota in cui conferma che è stata pubblicata la determina dirigenziale di assegnazione dei lavori del nuovo asse suburbano (lotto 2) per il tratto che va da via Vecchia Pesciatina, fino alla rotatoria di viale Castracani. Ad aggiudicarsi con un importo di 2.255.601,48 euro la gara è stata l’impresa Giannini Giusto srl. Il cantiere, come detto, sarà consegnato il prossimo 21 ottobre e poi partiranno i lavori che comprenderanno oltre che alla realizzazione della nuova strada anche la riqualificazione dei marciapiedi lato sud di viale Castracani fino al tondo di San Vito, completando così la riqualificazione dei percorsi e marciapiedi della strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

