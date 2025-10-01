Assassini dei fumetti in grado di battere John Wick
Il mondo dei fumetti e delle serie TV presenta una vasta gamma di personaggi altamente letali, capaci di competere con figure come John Wick. In questo approfondimento si analizzano alcuni tra i più temibili assassini del panorama narrativo, valutando le loro abilità di combattimento, le tecniche utilizzate e la probabilità di vittoria in uno scontro diretto con il celebre protagonista della saga. La selezione include guerrieri formidabili provenienti da universi diversi, tutti riconosciuti per la loro eccezionale efficacia e per aver dimostrato capacità che potrebbero mettere in crisi anche il Baba Yaga. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: assassini - fumetti
Questa settimana i fumetti targati Sergio Bonelli Editore: Le Grandi Storie Bonelli 17 "I sette assassini" Una banda di pazzi criminali vuole l’oro degli “Innocenti”! In edicola a partire dal 9 settembre. Dragonero Mondo Oscuro 35 "Il trono nero" Quando tutto c - facebook.com Vai su Facebook
Quarto Grado, la madre di Sempio sbotta: "Una famiglia di assassini" - Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari sono intervenuti venerdì 12 settembre a Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4, sul caso di Garlasco. Segnala iltempo.it