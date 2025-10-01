Asp | Presto attivazione delle risonanze magnetiche a Messina centro e Lipari Coas | Troppi ritardi e sito inadeguato

Dopo anni di ritardi e soldi pubblici spesi, la risonanza magnetica di Messina Centro, nel poliambulatorio di via del Vespro, e quella Lipari saranno presto operativa. La rassicurazione arriva dalla direzione strategica dell'Asp di Messina che conferma l'imminente attivazione di entrambe le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

