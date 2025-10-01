Asmaa Gacem l' imprenditrice che ha salvato il Prato | L' ho fatto per la città Più donne nel calcio
Il nuovo presidente del club toscano si racconta: "I miei genitori mi proibivano di guardare le partite. I debiti della società? Non mi interessano, ho firmato a occhi chiusi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Incontro Saudati-Berti. Il piano di Asmaa Gacem
Ieri primo allenamento a Il Ciocco, a Barga. Ha raggiunto il gruppo in ritiro anche il presidente Asmaa Gacem. Il centrocampista Greselin: "Convinto subito». L’ex serie A Pettinari responsabile scuola calcio
Comincia la stagione del nuovo Prato firmato Asmaa Gacem (che indossa la sciarpa della Fiorentina)
Bellissima serata, un onore avere socio onorario dello Scuderia Ferrari Club Prato, la Presidentessa di AC Prato Asmaa Gacem!!! La sua visita è stata molto apprezzata dal consiglio del nostro club.... Oltre che Forza Ferrari anche Forza Prato!!!
