Il nuovo presidente del club toscano si racconta: "I miei genitori mi proibivano di guardare le partite. I debiti della società? Non mi interessano, ho firmato a occhi chiusi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Asmaa Gacem, l'imprenditrice che ha salvato il Prato: "L'ho fatto per la città. Più donne nel calcio"

Incontro Saudati-Berti. Il piano di Asmaa Gacem

Ieri primo allenamento a Il Ciocco, a Barga. Ha raggiunto il gruppo in ritiro anche il presidente Asmaa Gacem. Il centrocampista Greselin: "Convinto subito». L’ex serie A Pettinari responsabile scuola calcio

Comincia la stagione del nuovo Prato firmato Asmaa Gacem (che indossa la sciarpa della Fiorentina)

