Asl Scalera | Colacicco merita di essere riconfermato

Tarantini Time Quotidiano “In un contesto sanitario complesso e spesso segnato da carenze strutturali e organizzative a livello regionale, il Direttore Generale della ASL di Taranto, il Dott. Gregorio Colacicco, ha dimostrato capacità, visione e senso di responsabilità che meritano una chiara riconferma alla guida dell’Azienda Sanitaria Locale e non una semplice proroga di soli 45 giorni. Nel corso del suo mandato – ha dichiarato il Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera – il Dott. Colacicco ha saputo affrontare con competenza ed equilibrio le numerose sfide del territorio jonico, mettendo in campo soluzioni efficaci e tempestive per garantire la continuità e la qualità dei servizi sanitari, anche in situazioni critiche. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

