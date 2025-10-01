Asili nido Maggiore aiuto alle famiglie

Ilgiorno.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poter frequentare il nido per i bambini più piccoli non significa soltanto consentire ai genitori – alla mamma, in primis – di continuare a lavorare, ma è, soprattutto, un’opportunità educativa e di crescita molto preziosa. E sebbene, almeno nell’ambito territoriale di Sondrio, l’offerta non difetti – si contano, infatti, 17 strutture nei 22 Comuni, per un totale di 364 posti – le rette non di rado scoraggiano chi vorrebbe iscrivere i propri figli. Esistono però importanti agevolazioni previste per abbattere il costo delle rette, attraverso i contributi di Inps, Regione Lombardia e degli stessi Comuni e l’iniziativa dello scorso agosto dell’Ufficio di Piano, che ha voluto informare capillarmente dell’opportunità le famiglie interessate, ha sortito l’effetto desiderato: le domande per l’accesso al voucher sono raddoppiate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

asili nido maggiore aiuto alle famiglie

© Ilgiorno.it - Asili nido. Maggiore aiuto alle famiglie

In questa notizia si parla di: asili - nido

Consiglio comunale, ok a manovra di bilancio da oltre 17 milioni: 50 nuove assunzioni per gli asili nido

Asili nido, materna e centro aggregativo a rischio sfratto: accordo Comune-Aler da 3 milioni di euro

Asili nido comunali, online le graduatorie degli ammessi per l'anno 2025/26

asili nido maggiore aiutoAsili nido. Maggiore aiuto alle famiglie - Poter frequentare il nido per i bambini più piccoli non significa soltanto consentire ai genitori – alla mamma, ... Segnala ilgiorno.it

asili nido maggiore aiutoAsili nido, posti insufficienti: i privati in aiuto al Comune di Macerata. Il pubblico ha spazio solo per 142 bambini da 0 a 3 anni - MACERATA Nidi per l’infanzia, il privato viene in soccorso del pubblico per soddisfare le esigenze delle famiglie maceratesi con il contributo pubblico che quest’anno ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Asili Nido Maggiore Aiuto