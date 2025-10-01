Poter frequentare il nido per i bambini più piccoli non significa soltanto consentire ai genitori – alla mamma, in primis – di continuare a lavorare, ma è, soprattutto, un’opportunità educativa e di crescita molto preziosa. E sebbene, almeno nell’ambito territoriale di Sondrio, l’offerta non difetti – si contano, infatti, 17 strutture nei 22 Comuni, per un totale di 364 posti – le rette non di rado scoraggiano chi vorrebbe iscrivere i propri figli. Esistono però importanti agevolazioni previste per abbattere il costo delle rette, attraverso i contributi di Inps, Regione Lombardia e degli stessi Comuni e l’iniziativa dello scorso agosto dell’Ufficio di Piano, che ha voluto informare capillarmente dell’opportunità le famiglie interessate, ha sortito l’effetto desiderato: le domande per l’accesso al voucher sono raddoppiate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Asili nido. Maggiore aiuto alle famiglie