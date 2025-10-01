Ascolti tv Montalbano vince su Buongiorno mamma un’altra volta

Ildifforme.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Osservano i dati degli ascolti tv del 30 settembre notiamo come Buongiorno mamma non riesce a decollare, continuando ad essere battuto dalle repliche di Montalbano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ascolti tv montalbano vince su buongiorno mamma un8217altra volta

© Ildifforme.it - Ascolti tv, Montalbano vince su Buongiorno mamma, un’altra volta

In questa notizia si parla di: ascolti - montalbano

Ascolti tv martedì 9 settembre: Il commissario Montalbano, La notte nel cuore

Ascolti tv: Il Commissario Montalbano, La notte nel cuore, E’ sempre Cartabianca, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel, martedì 9 settembre 2025

Ascolti tv del 9 settembre, tornano Montalbano e Sarabanda

ascolti tv montalbano vinceAscolti tv, Montalbano in replica surclassa Bova. Amadeus sempre impantanato al 2% - Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica del Commissario Montalbano con Luca Zingaretti ... Secondo iltempo.it

Ascolti tv ieri (30 settembre): Montalbano domina e manda Raoul Bova in crisi, De Martino si riavvicina a Scotti - Il commissario vince ancora la prima serata, Buongiorno Mamma in calo, Rocío e Savino a picco e De Martino si riavvicina a Gerry Scotti: tutti i dati Auditel ... Si legge su libero.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Montalbano Vince