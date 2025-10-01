Ascolti tv ‘Montalbano’ vince la prima serata De Martino accorcia le distanze da Scotti

(Adnkronos) – L'inossidabile 'Commissario Montalbano', trasmesso ieri in replica su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 2.897.000 spettatori e il 18.5% di share. Al secondo posto, 'Buongiorno, Mamma!' su Canale 5, con 2.170.000 spettatori e il 14.4% di share. Al terzo posto, 'DiMartedì' su La7, con 1.271.000 spettatori e l’8.3% . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com