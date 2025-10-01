Ascolti tv martedì 30 settembre | Montalbano Buongiorno mamma 3 Freeze DiMartedì

Ascolti tv martedì 30 settembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 30 settembre 2025? Su Rai 1 è andato in onda Il Commissario Montalbano. Su Rai 2 Freeze. Su Rete 4 E’ sempre cartabianca. Su Canale 5 Buongiorno mamma 3. Su Italia 1 The protegé. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 30 settembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv martedì 30 settembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv martedì 30 settembre: Montalbano, Buongiorno mamma 3, Freeze, DiMartedì

In questa notizia si parla di: ascolti - marted

Ascolti #blob Martedì 23 Settembre 2025: 858.000 spettatori (4.8%) https://raiplay.it/video/2025/09/Blob---Puntata-del-23092025-0cd314ab-4a6e-4b1a-936a-c7528550c57a.html?wt_mc=2.www.cpy.raiplay_vid_Blob…. - X Vai su X

#AscoltiTV Total Audience | Martedì 23 Settembre 2025. Uomini e Donne (+186K) davanti a tutti Seguono Milan-Lecce (+93K) e Il Paradiso delle Signore (+61K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv martedì 30 settembre: Montalbano, Buongiorno mamma 3, Freeze, DiMartedì - ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 30 settembre2025? Secondo tpi.it

Ascolti tv, “Blanca 3” torna e batte il “Grande fratello”. Scotti ha quasi 5,5 milioni di spettatori - In quanto a debutti in access prime time su Rai 1 il ritorno di Cinque Minuti di Bruno Vespa ha interessato 3. Come scrive msn.com