Ascolti TV | Martedì 30 Settembre 2025 Vince ancora Montalbano in replica 18.5% Bova cala al 14.4%

Nella serata di ieri, martedì 30 settembre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha interessato 2.897.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale5 Buongiorno, Mamma! 3 ha conquistato 2.170.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Rai2 Freeze – Chi Sta Fermo Vince! intrattiene 606.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 The Protégé incolla davanti al video 1.008.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Io capitano segna 511.000 spettatori (3%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 540.000 spettatori (5.2%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.271.000 spettatori e l’8. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 30 Settembre 2025. Vince ancora Montalbano in replica (18.5%), Bova cala al 14.4%

