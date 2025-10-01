Ascolti TV | Martedì 30 Settembre 2025 Vince ancora Montalbano in replica 18.5% Bova cala al 14.4%

Davidemaggio.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, martedì 30 settembre 2025, su Rai1 la replica de  Il Commissario Montalbano  ha interessato 2.897.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale5  Buongiorno, Mamma! 3  ha conquistato 2.170.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Rai2  Freeze – Chi Sta Fermo Vince!  intrattiene 606.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1  The Protégé  incolla davanti al video 1.008.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3  Io capitano  segna 511.000 spettatori (3%). Su Rete4  È Sempre Cartabianca  totalizza 540.000 spettatori (5.2%). Su La7  DiMartedì  raggiunge 1.271.000 spettatori e l’8. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv marted236 30 settembre 2025 vince ancora montalbano in replica 185 bova cala al 144

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 30 Settembre 2025. Vince ancora Montalbano in replica (18.5%), Bova cala al 14.4%

In questa notizia si parla di: ascolti - marted

ascolti tv marted236 30Ascolti TV 30 settembre, chi ha vinto tra La ruota della fortuna e Affari tuoi - La sfida dell’access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna ... Secondo fanpage.it

ascolti tv marted236 30Ascolti tv del 30 settembre, Luca Zingaretti contro Raoul Bova: scontro totale - 3” su Canale 5, ma l’unico fenomeno in tv è Gerry Scotti: chi vince la battaglia degli ascolti? Segnala dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Marted236 30