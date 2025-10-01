Ascolti tv i dati del 30 settembre 2025

Bene Il Commissario Montalbano. Nella serata di ieri, 30 settembre, in onda su Rai Uno, il commissario Montalbano 2.897.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale5 Buongiorno, Mamma! 3 ha portato a casa 2.170.000 spettatori con uno share del 14.4%. Poi, su Rai2 Freeze – Chi Sta Fermo Vince! ottiene 606.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 The Protégé si ferma a 1.008.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Io capitano segna 511.000 spettatori (3%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca registra 540.000 spettatori (5.2%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.271.000 spettatori e l’8.3%. Su Tv8 X Factor ottiene 840. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 30 settembre 2025

